Folk bag lokalarkiv er nødt til at flytte hen på skole

Ringkøbing-Skjern Kommune afviser at betale 36.000 kroner om året i husleje for at sikre Aadum Sogns Lokalarkiv tag over hovedet.

Aadum: De syv frivillige, der holder styr på Aadum Sogns Lokalarkiv, må berede sig på at pakke flyttekasser inden længe, for det er ved at være slut med at have til huse i "Hjemmet" på Tøstrupvej.

Her har lokalarkivet haft adresse kvit og frit siden 2009, men Ringkøbing-Skjern Kommune har nu solgt bygningen, og den nye ejer kræver husleje for lokalet: 3000 kroner om måneden plus forbrug.

Lokalarkivet har netop haft en ansøgning forbi kommunens kultur- og fritidsudvalg i håb om at få fuld støtte til at dække den nye husleje, men det bliver blankt afvist. I stedet bliver der peget på en placering på landsbyens skole, hvor lokalarkivet kan huses for 5000 kroner årligt.

Udvalget begrunder beslutningen med, at der tilbage i november 2009 blev truffet en kommunal beslutning om at bevilge et huslejetilskud på dette beløb til de arkiver, der på det tidspunkt ikke kunne huses gratis i en kommunal bygning.

Dette gælder i dag lokalarkiverne i Grønbjerg, Velling, Hoven, Stauning, Troldhede og Højmark.