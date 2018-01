Folk bag afterski-party vil skabe ny temafest

Efter to år med Hemmet Afterski Party vil arrangørerne nu udtænke et nyt koncept, som sandsynligvis bliver præsenteret i 2020.

Hun pointerer videre, at Hemmet Afterski Party har en sund økonomi, så det er ikke noget med dårlige regnskabstal, der får arrangørerne til at droppe skiudrustningen.

- Da vi startede det op, besluttede vi os for, at vi kun ville gøre det to gange, siger Heidi Saaby Brasen, der har stået for at arrangere Hemmet Afterski Party i selskab med Claus Hansen, Rikke Kirkegaard og Søren Varisbøl.

Der stod Østrig på menuen

Lørdag først på aftenen var pladsen foran Hemmet Kulturhus forvandlet til et østrigsk skiområde med træboder med servering af både kolde og varme drikke - og høj musik af den slags, der hører sig til efter endnu en dag på løjperne.

Efter første del af festen under åben himmel var det muligt - mod en betaling på 150 kroner - at trække inden for, hvor der blev serveret en menu med en smag af Østrig og spillet op til bal.

Heidi Saaby Brasen vurderer, at omkring 130 personer gjorde brug af dette tilbud.

Det nye koncept, som arrangørerne nu går i gang med at udtænke, vil sikkert også byde på en eller anden form for temafest. Men hvad, det bliver, er en velbevaret hemmelighed:

- Men folk skal sørge for at komme allerede første år, for der bliver nok også kun to af de nye fester, siger Heidi Saaby Brasen.