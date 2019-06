Førstegangsvælgere ville ikke gå glip af historisk valgfest

Videbæk: Halleluja!

Jonatan Ekberg, Maria Feraru og Amalie Mikkelsen, der til dagligt er elever på det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, var ikke i tvivl om, at de ville tage turen til Videbæk for at deltage i Kristendemokraternes valgfest.

De tre førstegangsvælgere har alle sat deres kryds ud for KD og var ikke i tvivl om, at de gerne ville opleve en valgfest i virkeligheden.

- Det kunne jo gå hen og blive en historisk begivenhed, og vi har kun set den slags fester på tv. Kristendemokraterne har virkelig fortjent at vende tilbage til Folketinget, lyder det fra de tre elever, der mødte op til et pakket Westergaards Hotel, hvor de første prognoser sørgede for højt humør.

Jonatan var på forhånd lidt i tvivl, om han skulle stemme på KD, Radikale eller Konservative, men endte altså som sine to klassekammerater at støtte det kristelige parti.

Og det fortrød han ikke på valgaftenen.

- Vores stemmer kan jo være med til at afgøre, at dansk politik bliver trukket ind mod midten, siger han begejstret.

De tre elever har alle folketingskandidat og tidligere landsformand Marianne Karlsmose som lærer på Det Kristne Gymnasium.