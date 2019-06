Førstegangsvælger inden det første kryds: - Det har været svært at følge med

Folketingsvalget kan være en mundfuld for selv de mest rutinerede vælgere. For førstegangsvælgeren Kristian Lillevang Arreborg var tvivlen med hele vejen til valgstedet, hvor han tog sin sidste kandidattest, inden valget blev truffet.

- Det er spændende nok at skulle stemme for første gang. Det er rart at kunne få noget at sige. Men jeg går ikke så meget op i at skulle stemme for første gang, siger Kristian Lillevang Arreborg.

Han forklarer, at han primært får sine nyheder om politik gennem radioen, og at han ellers ikke går synderlig meget op i politik, men han vil benytte sig af sin borgerret og stemme.

Kristian er under uddannelse til landmand og kan lige nå at sætte sig første kryds til et folketingsvalg, inden arbejdet kalder.

Næste vælger i rækken er 18-årige Kristian Lillevang Arreborg fra Spjald, som er mødt op sammen med sin mor for at stemme.

Svært at følge med i debatten

Selvom Kristian er førstegangsvælger og muligvis er uvidende om, at han er en del af de første stemmeberettigede unge født efter år 2000, så følger han ikke den politiske tendens blandt de unge vælgere, som har fokus på politiske emner som klima, miljø og uddannelse.

- Nej, det går jeg ikke rigtig op i. Jeg går mest op i det med udlændinge. Jeg synes ikke bare, de skal være her i landet for at være her. De skal også bidrage, siger han og forklarer, at det emne kommer til at få en betydning for, hvor han sætter sit kryds.

Det har også været en valgkamp præget af flere politiske emner, som kan have gjort det svært at hitte rede i, hvad de enkelte partier har stået for, mener han.

Emner som priser på cigaretter, udlændingelovgivning, seniorførtidspension og klimadebatten, hvor flere partier har ændret holdninger undervejs - og en række partiers ultimative krav til statsministerkandidaterne - har gjort det til en udfordring at følge med som førstegangsvælger, mener Kristian.

- Jeg synes, det har været svært at følge med i, hvad de forskellige partier mener og sådan. Lars Løkke sagde i går, at han ikke ville lave en borgerlig regering. Det forvirrede mig lidt, siger han.