Første skoledag på Ådum Børneunivers

Ådum: Efter en god lang sommerferie var det godt igen at mødes i skolegården. Forventningsfulde elever nød at være sammen på Ådum Børneunivers mandag morgen med høj sol. Mange forældre havde taget et par timer fri for at være med til første skoledag eller en del af den.

Børn og voksne samledes, mens pedel Ernst Kviesgaard lod flaget gå til tops. Skoleleder Helle Grønkjær sagde velkommen til alle og særligt til 11 nye 0.-klasses elever, tre nye elever på skolen og ny lærer Maríanne Uhrlund Pedersen, Tarm. Der var blomster og velkommen til Marianne, hvis timer overvejende kommer til at ligge i 6. klasse.

Inger Dam Nielsen glædede sig til at modtage 0.-klasse og sagde, at hver af dem fik en skoleven fra 4. klasse. Efter tur blev der hilst vennerne imellem og givet en venskabsbamse til de nye skolebørn.

Helle Grønkjær inviterede forældrene på kaffe og rundstykker efter første modul, og eleverne fik frugt. I klasserne blev sommerferien genopfrisket med ord og tegninger, inden det normale skema startede. Imponerende blandt andet var oplevelsen af engelskundervisning i 1. klasse.

/Bodil