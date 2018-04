Første kvartfinale vises på storskærm

Skjern: Når Skjern Håndbold skal møde HBC Nantes i kvartfinalen i Champions League søndag d. 22. april, vil der igen være mulighed for at se kampen på storskærm og heppe på drengene i de grønne bluser. Det fortæller Frederikke Thomsen fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Kampen bliver vist på kubens 32 kvadratmeter skærm, som sænkes ned i øjenhøjde, og dermed er der rig mulighed for at følge med fra alle pladser. Kampen er den første af to kvartfinaler, hvor Skjern skal kæmpe om at komme i Final 4.

Tidligere Skjern-spiller og nuværende medlem af eliteudvalget, Thomas Klitgaard, vil under optakten være med på en direkte Skype-forbindelse fra Frankrig. Her vil han forsøge at sende lidt af stemningen hjem til alle fans i Skjern Bank Arena, og dette vil naturligvis også blive vist direkte på storskærm.

Der er gratis adgang for alle, og hos Ringkøbing-Skjern Kulturcenter håber de på minimum samme antal deltagere som sidste gang - og gerne endnu flere.

- Vi håber på den samme store opbakning som til sidste storskærms-arrangement, og vi tror selvfølgelig på en sejr til Skjern, udtaler Kenneth Mølholm, daglig leder hos Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Dørene åbnes klokken 17, så der er god tid til at nyde mad, hvis man har bestilt burgermenu, lige som der selvfølgelig kan købes diverse forfriskninger under arrangementet.