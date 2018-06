Første kandidat er klar: Erhvervsdirektør vil i Folketinget for Venstre

Ringkøbing-Skjern: En gammel kending har som den første meldt sig ind i kampen om at blive Venstres nye vestjyske folketingsmedlem.

Det nuværende direktør for erhvervsrådet i Herning & Ikast Brande, Kenneth Mikkelsen, har netop offentliggjort, at han har en ambition om at overtage den ledige plads efter folketingsmedlem Esben Lunde Larsen, og har derfor stillet sit kandidatur til rådighed.

Selv om Kenneth Mikkelsen har sin base i Herning, så er kan særdeles kendt i Ringkøbing-Skjern, hvor han tidligere har været erhvervsdirektør.

Den 46-årige erhvervsmand erklar til at forlade det han selv kalder en spændende arbejdsplads til fordel for øvertævernes holdeplads på Christiansborg.

- Jeg har altid været interesseret i politik og samfundsforhold og har i fem år været formand for det organisatoriske bagland bag Kristian Jensen (Finansministeren, red.) Jeg har nok altid haft en drøm om at blive politiker. Nu var muligheden der, og derfor har jeg slået til, fortæller han.

Kenneth Mikkelsen har fået grønt lys fra hustruen og de tre sammenbragte børn, og hans arbejdsplads har også nikket ja til, at han kan være folketingskandidat sideløbende med jobbet som erhvervsdirektør.

Derfor har han netop givet Ringkøbingkredsen besked om at han er kandidat.

De store politiske udmeldinger vil Kenneth Mikkelsen vente med indtil han har diskuteret sine holdninger nærmere med Venstres organisation i Ringkøbing-Skjern.

- Politik er ikke et en-mands-show, men et samarbejde. Men jeg har selvfølgelig stærke holdninger på det erhvervspolitiske område, og mener at de senere års centralisering bestemt ikke er med til at skabe et Danmark i balance, siger han.

Kenneth Mikkelsen, der har været medlem af Venstre siden midten af 90'erne, vil bruge de kommende måneder på at blive kendt af Venstres medlemmer.

Kandidater til posten som folketingskandidat kan melde sig frem til den 1. august.