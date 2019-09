Første fælles investering er nu på plads: Vestjyske strømkroner skal investeres i vind og sol

RAH, Thy-Mors Energi og Vestforsyning i Holstebro går sammen om at fremme den grønne omstilling; første investering er vindmølle i Nørhede-Hjortmose.

RINGKØBING: "Sammen står vi stærkere om den grønne omstilling".

Det kunne være mottoet for det strategiske investeringssamarbejde, RAH i Ringkøbing, Thy-Mors Energi og Vestforsyning i Holstebro har indledt for at fremme den grønne omstilling.

Et andet motto kunne være "Vestjyske elforbrugeres kroner skal investeres i vestjysk vedvarende energi".

Det er i alt fald, hvad planerne går ud på, fastslår bestyrelsesformand Jørgen Poulsgaard, RAH:

De tre selskaber, der i forvejen samarbejder tæt, vil investere i vind-, sol- og anden vedvarende energi for at give "værditilvækst" for selskabernes ejere.

Første fælles investering er nu på plads:

De tre koncerner har netop besluttet at "dele" den vindmølle i Nørhede-Hjortmose Vindmøllepark ved Ølstrup, som RAH hidtil har været ene om at eje. Hvert selskab får en ejerandel på en tredjedel i møllen.

Og det er kun første investering, fastslår Jørgen Poulsgaard.

- Vi har ikke noget konkret i kikkerten lige nu, men tingene udvikler sig hele tiden, og vi vil være en del af den grønne omstilling, siger han.