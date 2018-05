Første bind i vikinge-trilogi er på gaden

Bork: Lørdag havde over 70 personer valgt at tage turen ud til Bork Vikingehavn for at være med til udgivelsen af bogen "Lue", en ny vikingesaga, som foregår i det midt- og vestjyske. Bogen er første bind i "Skovhuggerens saga", som er planlagt til at omfatte tre bind. Bogen er skrevet af Birthe Skov Midtiby og Thorkild Skov, som sammen har forsøgt at skabe en fortælling, der er spændende for både unge og gamle, samtidigt med, at de har fokus på læring og formidling. Ud over at være forfatter til "Lue" har Thorkild også lavet omslaget og de mange helsides illustrationer i bogen.

Høvdingesønnen Ragnar

I Lue følger man høvdingesønnen Ragnar, som elleve år gammel bliver tvunget til at flygte fra sit hjem på den jyske østkyst. Han er den sidste i sin slægt og dermed også den sidste brik, som står i vejen, for at en ambitiøs familie kan overtage hans fars sæde. Ragnar søger mod vest, ind i de dybe skove for at ryste forfølgerne af sig, men ligegyldigt hvad han gør, bliver de ved at genfinde hans spor. Og sådan bliver Ragnar jaget tværs over Jylland, indtil han omsider får rystet forfølgerne af sig, og finder hjælp hos den ensomme pelsjæger Stigulf.

Til udgivelsen blev der budt indenfor i Bork Vikingehavns festsal. Thorkild Skov begyndte med at fortælle om bogens tilblivelse, hvor ideen kom fra, og hvordan de havde opsøgt viden, for at gøre historien så tidsmæssigt korrekt som muligt. Herefter overtog Birthe Skov Midtiby scenen for at fortælle starten af Lue. Birthe er uddannet fortæller fra Vestjyllands Højskole.