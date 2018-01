Førskoledag på Ådum Børneunivers

Ådum: Det var en noget mørk og kold morgen, som den kommende nulte klasses elever mødte ind til på Ådum Børneunivers. Det holdt dog ikke børnene fra at være med til dagens begyndelse med høj puls, hvor de sammen med skolens øvrige elever fik rørt sig. Efter motionen blev der tilbudt en portion havregryn.

De fleste af dagens yngste foretrak dog mere motion og legede på fitnessbanen, indtil klokken ringende ind.

Efter fælles morgensang fulgtes børnehaveklasseleder Inger Dam Nielsen og de kommende elever ad på en tur rundt på skolen, hvor de også kiggede indenfor hos skoleleder Helle Grønkjær og hos Lone Fjelsted Hansen på kontoret.Forsmag på at gå i skole

Resten af formiddagen var børnene og Inger Dam Nielsen i klasseværelset, som bliver deres i nulte klasse. Inger havde guitaren i brug, og der blev sunget flere sange før undervisning fulgt op af spændende opgaver, som heldigvis slog rigeligt til, så der er noget at gøre færdigt hjemme.

Madpakken blev nydt, og den var noget særligt, for børnene er ikke vant til selv at have mad med til børnehaven.

Hvis nogen gik glip af førskoledagen, som syv børn kom til, er det selvfølgelig stadig muligt at aflægge skolen et besøg. Uden for skoledistriktet kan man også benytte den mindre skole med det nære miljø, idet den private skolebus kører for at hente og bringe børn.

- Bodil