Følg med fotografen i marken: Hvad kornet gemte på

Ringkøbing-Skjern: Vejret har i år været det, der bedst kan beskrives som ustadigt, når det for landmændene handler om at få høsten i hus. I perioder er der kommet store mængder vand fra oven. Inden mejetærskerne for alvor gik i gang, gemte der sig både to-benede og fir-benede, der nok var glade for, at de store landbrugsmaskiner var parkeret i maskinhusene rundt omkring.

Det store korn-hav har nemlig her i august gemt på lidt anderledes oplevelser, hvis man kigger lidt efter. I begyndelsen af august er råvildtet i brunst, og bukkene strejfer forvirrede rundt i deres søgen efter damer.

En grå fiskehejre sejlede forbi over kornhavet og landede i en plet grønt for her at stå helt stille for på den måde måske at kunne overraske noget spiseligt. Totter af grønt ukrudt stak op over alt i markerne, men så var der lige et eller andet, der ramte mit øje. Var det ikke to ører, der midt i kornhavet?

Jo, jo. Ører var det, og de sad på en lille rå, der trygt stod helt stille og helt sikkert troede, at jeg ikke kunne se hende. Lidt senere på en anden mark i engene - endnu et stykke råvildt.

Alt i alt blev det en god dag med en god oplevelse i engene mellem Stauning og Hestholm.