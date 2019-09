Tarm: De to pædagoger Maria Rehfeld og Conny Toft Andersen fremlagde for halvandet år siden visioner for en institution med plads til 25 børn i alderen 0-6 år. Heldigvis turde mange forældre tro på visionen og skrev deres børn på den hidtil på den hidtil tomme venteliste.

Det blev startskuddet til en begivenhedsrig og travl tid for de to pædagoger, og 1. august 2018 slog Grønnegården Tarm for første gang døren op for 14 tilmeldte børn.

1 års fødselsdagen blev fejret med et åbent hus-arrangement, og mange lagde vejen forbi i løbet af dagen.

I løbet af det første år er børnetallet er nu oppe på det antal børn, huset må rumme, og der står flere børn klar på ventelisten.