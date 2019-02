Havørnen, der har tilnavnet "flyvende dør", var omdrejningspunktet for Ørnens Dag. Og i år blev bedre end sidste år, for der blev spottet minimum en ørn.

Skjern: Der var tæt pakket på parkeringspladsen ved det store fugletårn på Skjernåvej søndag den 24. februar. Det var Ørnens Dag, og DOF Vestjylland havde bemandet fugletårnet med ornitologer og teleskoper, så alle interesserede kunne få chancen for at se en af de godt 300 havørne, der for øjeblikket befinder sig i Danmark. Det tilbud var 126 mødt op for at benytte sig af.

- Det gik rigtig godt. Vi fik spottet to ørne, men vi er lidt usikker på, om det er den samme. Den blev set to forskellige steder, så den kan have bevæget sig rundt, siger Børge Vistisen fra DOF Vestjylland.

- Det var helt sikkert en god dag. Det er en fornøjelse, når der kommer nogle mennesker, som man han glæde med fugle, siger han.