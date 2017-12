Endnu en undersøgelse bekræfter, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt sted at bo for børnefamilier - også økonomisk.

RINGKØBING-SKJERN: "Flyt mod vest - det tjener dig bedst", hedder det i en sang af Johnny Madsen.

Det gælder i alt fald økonomisk, hvis man er en børnefamilie på jagt efter et billigt sted at bo.

Og det er lige, hvad Ringkøbing-Skjern Kommune er, viser en undersøgelse foretaget af Bolighed, der ejes af Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank: Et fund for pengene.

Den landsdækkende undersøgelse viser, at det i gennemsnit koster 11.468 kroner om måneden for en børnefamilie at bo i et hus her i kommunen.

Analysen tager udgangspunkt i, at en børnefamilie med to hjemmeboende teenagere lever i et hus på over 120 kvadratmeter og indbefatter alle løbende udgifter, herunder det gennemsnitlige forbrug af vand, varme og elektricitet samt udgifter til lån, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, husforsikringer og så videre.

Det viser sig, at i Region Midt er det kun Lemvig og Struer, der er billigere at bo i; alle Ringkøbing-Skjerns nabokommuner er dyrere.