Flygtninge på plejehjem som sosu-medarbejdere

Men de har lyst til at arbejde og mod på at integrere sig i det danske samfund. Og hvis man skal lede efter endnu en fællesnævner for de 10 kvindelige flygtninge, der i løbet af de kommende uger begynder på det såkaldte Integrations-grunduddannelsesforløb (IGU) på otte plejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune, er det, at de kommer fra kulturer, hvor de i kraft af deres køn er opdraget til at tage sig af de ældres pleje.

Godt omsorgsgen

- De har et rigtig godt omsorgsgen og vil gerne arbejde med mennesker. Derfor var det oplagt at oprette et integrations-grunduddannelsesforløb i plejesektoren, som samtidig kan bane vej til en del af arbejdsmarkedet, der mangler hænder, siger Henriette Ibsen, socialrådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommunes Social- og Integrationsafdeling.

Sammen med sin kollega Tina Christensen arbejder hun lige nu intenst på at få de ti flygtningekvinders IGU-forløb til at køre på skinner.

Kvinderne kommer fra blandt andet Syrien, Myanmar, Somalia og DR Congo. De er alle under 40 år, har været i Danmark i mindre end fem år og har alle flygtningestatus, hvilket betyder, at de kan hjemsendes den dag, myndighederne ikke længere vurderer, at de er individuelt forfulgte i deres hjemlande.

- Det er en underlig venteposition at være i, så i mellemtiden skal de have noget meningsfyldt at lave. Vi tilbyder dem et toårigt forløb, der kan opkvalificere dem til at søge ind på SOSU-skolen, forklarer Tina Christensen.

- Plejesektoren ved, at man kommer til at mangle hænder, og der går omsorgsfulde kvinder rundt og mangler noget at bidrage med. Vi ser det som en win-win-situation, og håber, at projektet danner præcedens fremover, tilføjer Tina Christensen.