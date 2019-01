Flygtninge mangler frivillige venner i Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: Danske venner har stor betydning for flygtninges liv i Danmark. Derfor appellerer Dansk Flygtningehjælp til danskerne om at hjælpe de flygtninge, der har fået ophold i Danmark og allerede bor ude i kommunerne.

- Som frivillig kan du være med til at gøre en stor forskel for flygtninges overskud og troen på fremtiden. En frivillig ven kan både være en hjælpende hånd i hverdagen, men også have en stor betydning for at skabe nye netværk for flygtninge, som kan være nøglen til at komme ind i det danske samfund og arbejdsmarkedet, siger Lone Tinor-Centi, der er chef for Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling.