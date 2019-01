Flygtninge i Skjern mødes med udlændingeminister Inger Støjberg

10-12 flygtninge og familiesammenførte mødes på jævnlig basis for at få indsigt i lokale og nationale samfundsforhold over en bid mad. Fredag 25. januar kigger udlændinge- og integrationsministeren forbi.

Skjern: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøger fredag 25. januar kl. 14 kantinen i kommunens beskæftigelsesafdeling. Hun skal mødes med en gruppe på 10-12 flygtninge og familiesammenførte. De mødes hver anden måned i kantinen, hvor de nytilkomne får viden om det samfund, de er ankommet til, og kommunen får ambassadører, der kan dele deres viden i flygtninge- og indvandrernetværk. - Gennem åbne samtaler øger vi den sociale kapital og forståelsen mellem kommunen og flygtningene. Ved at skabe et rum, hvor vi i en uformel tone og i en ligeværdig ramme kan udveksle synspunkter, bliver både kommunen og borgerne klogere på, hvad der fungerer godt, og hvor udfordringerne ligger, siger socialrådgiver Hanna Esmarch Lund fra Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsafdeling i en pressemeddelelse. Gruppen består af mennesker med rødder i de fire største minoritetsgrupper og er udvalgt ud fra, at de skal kunne tale og forstå dansk, have lyst til et konstruktivt samarbejde med kommunen, være indstillet på at dele den viden de får på møderne ud i deres netværk, samt bringe perspektiver på bestemte emner med fra de miljøer, de færdes i, forklarer Hanna Esmarch Lund.

Større forståelse Nogle gange har gruppen besøg af en oplægsholder. Blandt andet har kommunaldirektøren og politiet fortalt om deres arbejde, og nu er det så udlændinge- og integrationsministeren, der kigger forbi. - Vi har inviteret ministeren, så gruppen kan drøfte integrationspolitikken og de nuværende og kommende regler med hende for derigennem at opnå større forståelse for baggrunden for den nuværende lov, og vi er meget glade for, at hun har takket ja til invitationen, siger Hanna Esmarch Lund.