Flydtkjær til minister: Spørg forligskredsen og spørg Vattenfall

MF'er Dennis Flydtkjær opfordrer energiminister til at prøve muligheden for at flytte kystmøller.

Ringkøbing-Skjern: Det er Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær, der med sine spørgsmål har fået energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) til at melde ud om konsekvenserne, hvis Vesterhav Syd-møllerne skal annulleres eller forsøges flyttet.

Flydtkjærs spørgsmål faldt, efter at byrådet opfordrede til at flytte kystmøllerne længere ud.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt deler byrådets frustration over møllerne og vil også gerne tage en drøftelse med forligspartierne. Han hverken kan eller vil dog bryde kontrakten med Vattenfall, da det vil være et brud med udbudsretten, medføre sagsanlæg og skade Danmarks ry som sikkert investeringsland, mener han.

- Ministeren vil godt tage drøftelsen med forligspartierne, men bruger så resten af svarene på at forklare, hvorfor det alligevel ikke er nogen god idé at gøre noget ved de kystnære møller, siger Dennis Flydtkjær.

Energistyrelsen, som har rådgivet ministeren, er ikke skråsikker, men mener dog, at en frivillig aftale med Vattenfall om at flytte møllerne længere ud inden for koncessionsområdet kan være lovlig i forhold til udbudsretten.

Netop den mulighed bør Lilleholt undersøge, mener Dennis Flydtkjær.

- Han kan starte med at tage fat i forligskredsen og spørge, om man er interesseret i at flytte møllerne inden for koncessionsområdet og om man vil finde pengene til det og derefter spørge Vattenfall, om de også er interesseret i det. Det kræver jo et flertal, og hvis flertallet siger 'det vil vi ikke' er sagen død. Hvis man siger ja, kan man tage dialogen med Vattenfall, siger Flydtkjær.

Det er udelukket at flytte møllerne ud på 20 kilometer, fordi det medfører erstatninger, men der er en kattelem inden for koncessionsområdet, selv om det ikke er entydigt, hvad man kan og ikke kan, mener Flydtkjær.

- Hvis man flytter møllerne inden for koncessionsområdet ud på otte, ni eller ti kilometer, vil det jo gøre det en smule bedre og hjælpe lidt på det. Det tilfredsstiller nok ikke kritikerne, men det er bedre end ingenting, siger han.