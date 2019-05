Flydtkjær står til genvalg trods DF-tilbagegang

Ringkøbing-Skjern: Dansk Folkepartis folketingsmedlem Dennis Flydtkjær behøver ikke at frygte at blive arbejdsløs efter det kommende folketingsvalg.

Ifølge en analyse udarbejdet af professor i statskundskab Kasper Møller Hansen for Altinget er Flydtkjærs mandat i Vestjyllands Storkreds nemlig ikke i fare, selv om hans parti står til at miste 15 af sine 37 pladser i Folketinget.

Partiet må ifølge meningsmålingerne vinke farvel til ét af sine tre mandater i det vestjyske. Flydtkjær blev sit partis absolutte topscorer i kredsen med flere en 9.000 personlige stemmer ved valget for fire år siden.

Det betyder ifølge Altinget, at han ligger lunt i svinget til et genvalg. Det gør Christian Langballe også, mens analysen peger på, at Karina Due har udsigt til at miste sin plads i Folketinget.

Dennis Flydtkjær har i mange år været opstillet i Ringkøbing-kredsen. Han er oprindeligt fra Videbæk, gift med Rikke fra Ringkøbing. Parret bor med deres tre børn i Snejbjerg.

Flydtkjær har denne valgperiode blandt andet været sit partis skatteordfører.