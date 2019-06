Flydtkjær krydser fingre efter vælgerlussing

Folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF) mistede halvdelen af sine personlige stemmer i Ringkøbing-Skjern, men håber fortsat på, at han er valgt.

Ringkøbing-Skjern: Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær fik ikke sovet ret meget natten efter, partiet løb ind i en regulær vælgerlussing.

Dansk Folkeparti blev halveret. Det samme gjorde Flydtkjærs personlige stemmer i Ringkøbing-Skjern, hvor han kun fik 1687 personlige stemmer denne gang. Partiet får kun et enkelt mandat i Vestjyllands Storkreds.

- Jeg kan heldigvis se, at mit personlige valg er gået fornuftigt i både Herningkredsene og Ikast, så jeg er forsigtig optimist og krydser fingre for, at mandatet går til mig, siger Dennis Flydtkjær.

Fra formiddagen holdt han derfor et skarpt øje med valgresultaterne for Viborg, hvor hans nærmeste konkurrent Christian Langballe er opstillet.

Hvis det lykkes for Dennis Flydtkjær at få flest stemmer i Vestjyllands Storkreds, så kan han se frem til en noget anderledes hverdag på Christiansborg. Gruppen er nemlig reduceret fra 37 medlemmer til 16.

- Det er en barsk omgang at miste mere end halvdelen af sine kolleger på én gang, lyder det fra Dennis Flydtkjær.