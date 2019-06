Ringkøbing-Skjern: Tilbagegangen for Dansk Folkeparti rammer også Ringkøbingkredsens kandidat Dennis Flydtkjær.

Godt nok fik han torsdag eftermiddag vished om, at han var blevet genvalgt Folketinget. Men han måtte samtidig konstatere, at hans personlige stemmetal næsten er halveret.

Denne gang blev det til 4622 personlige stemmer i storkredsen. Det er langt fra det flotte stemmetal for fire år siden, der lød på godt 9000 personlige stemmer.

Dansk Folkeparti få kun valgt Dennis Flydtkjær i det vestjyske. Det betyder, at partifællerne Christian Langballe og Karina Due nu skal se sig om efter et andet job.

Dennis Flydtkjær brugte i går den nervepirrende ventetid, indtil de personlige stemmer var talt op, til at pille valgplakater ned sammen med sin kone.

Selv om Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær følte sig noget overset i valgkampen, da borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S) i en fælles kampagne påpegede, at deres egne partifæller leverer mest indflydelse på Christiansborg, så er DF'eren klar med en hjælpende hånd.

- Jeg håber, at borgmesteren vil ringe til mig, hvis der er sager han gerne vil have løftet på Christiansborg, nu hvor det ikke lykkedes at få en Venstremand valgt, siger han og fortsætter:

- Som borgmester skal man efter min mening ikke kun kigge på partifarven, men på hvem der kan og vil bringe lokale sager på dagsordenen. Og det vil jeg fortsat gerne gøre, siger Dennis Flydtkjær.

En konkret sag, som DF'eren helt sikkert vil tage fat på er 2+1-vejen mellem Ringkøbing og Herning, som regeringen og Dansk Folkeparti havde en aftale om at gennemføre i løbet af få år. Socialdemokraterne har vejen på sin bruttoliste, men mangler foreløbigt penge til at finansiere alle sine infrastrukturforslag.

- Man kunne godt frygte at det vestjyske projekt nu bliver udskudt, så der skal nok presses på, hvis der skal findes en hurtig løsning, vurderer Flydtkjær.