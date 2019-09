Flugtbilist kom tilbage efter tabt nummerplade

SKJERN: Politiet vil gerne have hjælp til at få fat i en bil med tre til fire unge mænd med hættetrøjer, som lørdag kl. 17.30 var involveret i et mindre færdselsuheld i krydset ved Østergade og Fredensgade i Skjern. Sandsynligheden for at de unge mænd melder sig selv er nemlig lig nul. Bilen, en sort ældre sedanmodel fra WV, kørte ind i en bilist, der holdt for at svinge til venstre. I stedet for at standse som loven og almindelig god stil kræver, forlod den sorte bil stedet. Uheldigvis var nummerpladen faldet af den sorte bil, så kort efter kom de unge mennesker tilbage. Dog stadig ikke for at give sig til kende. De samlede blot nummerpladen op og kørte igen fra stedet. Nummerpladen blev dog aflæst og hedder AF 69 144. Desværre gav den ikke et navn i databasen, da den er afmeldt for mange år siden.