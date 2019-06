Flotte valgtal: Over 30 procent har stemt

Ringkøbing-Skjern: Ved middagstid ser det ud til, at stemmeprocenten kommer til at se rigtig pænt ud her 2019, hvis den flotte tilslutning de første fire timer holder resten af dagen frem mod klokken 20.00, hvor valgstederne lukker.

Kommunens opgørelse viser, at omkring klokken 12 havde 13.945 været forbi et valgsted for at aflevere sit bud på et kommende folketingsmedlem. Det betyder, at valgdeltagelsen lyder på 34,08 procent, og det er betydeligt pænere end 24,28 procent på samme tidspunkt ved valget i 2015.

På valgstederne i både Spjald og Ringkøbing lyder forklaringen på de flotte tal, at valgstederne i år er åbnet en time tidligere end ved 2015-valget.

I øvrigt oplyser kommunen, at i alt 2053 borgere har valgt at brevstemme.