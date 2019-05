Flot resultat ved hjerteindsamling: Her skal 10 nye hjertestartere stå

Således kan Hvide Sande, Skjern, Borris, Lem, Kloster, Vester Tim, Holmsland og Ringkøbing se frem til nye hjertestartere, mens man i Bork Havn og Videbæk går glip at nye redningsapparater, da der ikke var indsamlere nok.

I alt 15 grupper drog ud i hele kommunen, og der var stor opbakning, for det lykkedes 10 af disse grupper at nå målet om 15 ruter, hvilket nu bliver vekslet om til 10 nye hjertestartere, der skal stilles op forskellige steder i kommunen.

Indsamlingen var dog samtidig en uddeling, for til alle grupper, der samlede ind på mindst 15 ruter, ville Hjerteforeningen give en hjertestarter, som skal stilles op, hvor gruppen ønsker det.

Flittige vestjyder

Hjerteindsamlerne i Ringkøbing-Skjern Kommune ligger desuden i den flittige ende. På landsplan uddelte hjerteforeningen 300 nye hjertestartere efter indsamlingen, og det svarer til lige omkring tre til hver af landets 98 kommuner. Med 10 hjertestartere ligger Ringkøbing-Skjern derfor et godt stykke over gennemsnittet.

Ifølge Hjerteforeningen rammes cirka 4.000 danskere hvert år af hjertestop uden for hospitalet, hvilket svarer til 11 mennesker om dagen. Kun tre procent overlever et hjertestop uden for hospitalet, hvis ingen træder til, før ambulancen kommer.

Får man hjælp med hjertestarter og hjertelungeredning, inden ambulancen når frem, så stiger chancerne til 50 procent, lyder det fra Hjerteforeningen.