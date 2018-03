Flot pilgrimsvandring i Hoven.

Hoven: Søndag 8. april er der mulighed for at vandre på Hovens sogn flotteste rute med meget afvekslende natur. Man kommer gennem skov, langs åløb, over eng og hede og langs dyrkede marker.

Turen starter i Hoven Kirke kl. 9.00 med gudstjeneste. Herefter går man en kort strækning, hvorefter der er kaffe og boller. Hoven menighedsråd står for serveringen. Så fortsætter man og møder undervejs en fortæller med viden om egnen samt senere en opfordring til at vandre i stilhed et stykke af ruten. Vel hjemkommen til kirken igen deltager man i en kort andagt, hvorefter der er suppe i konfirmandlokalet. Turen er godt syv km, og der er mulighed for en kortere rute. Pilgrimsudvalget håber på godt vejr igen i år. Der bliver pilgrimsvandring næste år i Lønborg og året efter i Tarm.