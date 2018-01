Flot høst af juletræer: Medaljer og stor oplevelse til badmintonspillere

- Vi har idéen fra Ringkøbing. Klubbens kasserer arbejder i Landbobanken og kendte herigennem til, at man samlede træerne ind. Det tog vi til os, og nu har vi samlet juletræer ind i syv til otte år, siger Johnny Andersen, der er formand for Skjern Badmintonklub.

Posen i toppen indeholdt 25 kroner, og ved at samle juletræer ind har badmintonklubben sikret lidt penge, mens borgerne har sluppet for besværet med at køre træerne væk efter julen.

Skjern: Et juletræ på fortorvet med en pose i toppen. Det har i starten af januar været et klart signal til Skjern Badmintonklub, der har haft frivillige og ungdomsspillere kørende rundt i byen med trailere på jagt efter juletræer.

- Vi endte på 8.329,50 kroner. Det sjove var, at der med i det var fem svenske kroner og en euro. Nogle gav os også chokolade, mens der flere steder var mere end 25 kroner i poserne. Vi yder noget, som folk kan bruge til noget, og mens det er nemt og bekvemt for dem, vil de gerne støtte os, udtaler formanden.

Skjern Badmintonklub samlede træerne ind 6. januar, og der var godt gang i bilerne rundt omkring i byen. Her var mange nemlig i aktion for at sikre, at klubben kunne tjene godt på træerne:

Medaljer og idoler

Høsten af juletræer blev rundet af med fællesspisning, mens der også var en burger som en lille gave i brugsen. De effektive badmintonspillere kan dog se frem til en endnu større belønning for de 8.329,50 kroner:

- Vi har fået mange nye spillere, og mange synes, at det kunne være spændende med en turnering. Nybegyndere vil dog ikke ud i de store turneringer, så vi laver vores egen interne turnering. Det kan de rigtig godt lide, og så har vi købt en masse medaljer hjem til dem, fortæller Johnny Andersen.

Formanden løfter desuden sløret for endnu en oplevelse for klubbens medlemmer. De får muligheden for at opleve nogle af idolerne helt tæt på:

- Vi giver dem en oplevelse i form af at komme til DM i badminton, når det skal spilles i Aarhus. I stedet for at købe en masse tøj til dem er det vigtigt, at de får nogle oplevelser. Jeg kan selv huske, da jeg oplevede EM i badminton i 1996, og det bliver stort for dem. Vi laver en tur for de, der vil med, siger han.

Johnny Andersen er sikker på, at Skjern Badmintonklub også i fremtiden er klar til at samle juletræer ind, når det nye år melder sin ankomst:

- Vi er blevet en institution, og vi behøver mindre og mindre annoncering. Folk ved, at vi kommer, og det fortsætter vi med, slutter han.