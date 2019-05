Flødekartofler og fællesskab: Brugsen vil samle Borris

Brugsen agerer samlingspunkt i bylivet, og nu vil man i Borris gøre mere for at udvikle byfællesskabet.

- Vi er et lille samfund, og jeg tænker, at vores brugs er mere end bare en Dagli' Brugs; den er et sted, hvor man mødes i byen, og hvor forældrene snakker over frysedisken, laver legeaftaler og får idéer til et arrangement, siger bestyrelsesformanden for Dagli' Brugsen Borris, Vibeke Ankjær.

Samtalemiddagen skal være med til at understrege, hvor vigtig en lokal købmand er for de mindre bysamfund, og så skal grillaftenen bringe byen endnu tættere sammen.

Udvikle idéer til fællesskab

Mens gæsterne gumler på grillpølser, skal de gerne være med til at udvikle butikken og byen. For butikken agerer både vært for at få endnu flere af de lokale til at handle der, og for at byen skal udvikle byens sammenhold, som Vibeke Ankjær roser.

For hvis mødet for alvor skal være en succes, skal det det give idéer til, hvad brugsen og borgerne kan gøre for at fastholde og at udvikle livet i byen. Flere kundearrangementer som vinaftener eller bedre service til de ældre, som ikke selv kan handle, kan være nogle bud, men det hele behøver ikke at handle om brugsens forretning.

- Middagsgæsterne skal føle, der er plads til dem, og at der bliver lyttet til dem, så forhåbentlig får vi en masse gode input til arrangementer samt til Dagli´Brugsen og fællesskabet i byen som sådan, siger Vibeke Ankjær.