Flest vælgere spildte deres stemme i Ringkøbing-Skjern ... eller gjorde de?

18,1 procent af alle stemmer i Ringkøbingkredsen bliver ikke repræsenteret i folketinget - alligevel er de ikke givet forgæves, siger valgforsker.

Ringkøbing-Skjern: 10.890 personlige stemmer til Kristian Andersen og 17.016 stemmer i alt til Kristendemokraterne i Vestjyllands Storkreds. Det kan vist ikke andet end betegnes som en kraftpræstation af Danmarks kristelige parti - som dog trods alle anstrengelser og en vikar fra himlen ikke fik plads på tinge. Kynikere vil nok mene, at alle de stemmer, som især vestjyderne kastede i retning af KD, er ødslet bort og kunne have gjort meget mere gavn hos et af de andre borgerlige partier. Stemmespild, som det populært hedder. Hvad det såkaldte stemmespild angår, ligger Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor Kristendemokaterne alt andet lige fik et kanonvalg, også langt i top, hvad angår stemmer på partier, der ikke kom i Folketinget. 18,1 procent af alle afgivne stemmer i Ringkøbingkredsen gik til partier, der ikke får repræsentation i parlamentet; Stram Kurs, Klaus Riskær Pedersen og altså især KD. Stemmestedet med højst stemmespild i hele landet er Rækker Mølle, hvor knap hver tredje stemme gik til et af de tre partier, der ikke kom i Folketinget.

Vælgernes valg Kan man så tale om, at disse stemmer er spildte? Det spurgte Dagbladet valgforsker ved Aarhus Universitet Rune Stubager om. - Det er et godt spørgsmål. Det har jeg selv været med til at kalde det, men vælgerne har jo stemt på dem, de gerne vil have ind. På den facon er de ikke spildt - men de bliver ikke omsat til mandater, siger Rune Stubager. Netop det, at der ikke kommer parlamentariske kræfter bag de mange KD-stemmer, er, hvad kritikerne mener med spild. Men en tilkendegivelse af, hvilken politik, vælgerne ønsker ført i landet, er ikke forgæves, mener forskeren. - De kommer ikke ind og får repræsentation, men i det store demokratiske billede vil jeg ikke sige, at stemmerne er spildt.

Flere #dkmedier skriver om #stemmespild ved #FV19. Andelen af spildte stemmer var med 18 % klart størst i Ringkøbing efterfulgt af Herning, hvor 10 % af stemmerne var spildt. Her gik de spildte stemmer typisk til Kristendemokraterne. Se mere: https://t.co/DYZ25DyzXX#dkpol pic.twitter.com/vc7vn3ZoJM -- Danmarks Statistik (@DSTdk) 6. juni 2019

Kan give rygstød Kristian Andersen må trods det gode valg blive hjemme i Vestjylland langt fra Borgen - som vinder af valget i Vestjylland, der alligevel gik glip af præmien. Hvad kan Kristian Andersen bruge det trods alt gode valgresultat til, selvom han ikke kom ind? - Umiddelbart kan han ikke bruge det til så meget politisk, men det kan give et rygstød og fortælle, at vælgerne bakker ham op, siger valgforskeren. Valget i 2019 var da også langt bedre for Kristian Andersen og Kristendemokraterne end de foregående folketingsvalg. I 2011 og 2015 fik partiet henholdvis 0,9 og 0,8 procent af det samlede stemmetal, mens man ved valget i år nåede op på 1,7 procent, altså en fordobling. - Måske kan det give appetit på at prøve igen. Hvis han er med på at stille op igen og næste gang med Isabella Arendt i front fra starten, så kan det give det sidste til at komme over spærregrænsen, siger Rune Stubager.