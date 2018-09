Flertal klar til at droppe strandbeskyttelse

Der har tidligere været planer om at opføre 35 surfhytter nord for Hvide Sande. Det projekt kan realiseres, hvis strandbeskyttelseslinjen bliver ophævet. Arkiv

Selv om både Danmarks Naturfredningsforening og naboer har protesteret mod ophævelse af strandbeskyttelseslinjen syv steder i kommunen, fastholder et politisk flertal, at det er en god idé.

Ringkøbing-Skjern: Det bliver lettere for Ringkøbing-Skjern Kommune at administrere, og det vil samtidig styrke turismen, fritidslivet og bosætningen, hvis det lykkes at få ophævet strandbeskyttelseslinjen syv forskellige steder i kommunen. Det mener et politisk flertal, som bakker op om den ansøgning, som kommunens administration valgte at sende til Kystdirektoratet den 1. juni, og som politikerne først efterfølgende blev informeret om. SF er som det eneste parti imod ophævelsen. - Helt principielt synes vi, der er nogle værdier, som skal beskyttes og bevares af strandbeskyttelseslinjen. Det er ikke nødvendigt at fjerne den, lyder beskeden fra SFs gruppeformand Pia Vestergaard, der stemte imod ansøgningen, da sagen for nylig var på økonomiudvalgets dagsorden.

Her vil de droppe strandbeskyttelseslinje Naturbeskyttelsesloven fra juni 2017 giver kommuner mulighed for at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på og ved havne primært i byzone. Det sker for at give bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.



Ringkøbing-Skjern Kommune har søgt om at få følgende strandbeskyttelseslinjen ophævet i følgende syv områder:



Ringkøbing Havn



Bork Havn



Skaven Havn



Stauning Havn



Velling Pramhavn



Hvide Sande nord



Hvide Sande syd

Mindre Naturens Rige Dermed bakker partiet op om modstanden fra både Danmarks Naturfredningsforening og naboer til ét af de syv områder. De opfordrer ligefrem kommunen til at trække ansøgningen tilbage. I et åbnet brev til byrådet skriver Danmarks Naturfredningsforening, at det er "forkert og unødvendigt", at kommunen søger om ophævelsen. - Der er ikke brug for mindre natur i Naturens Rige. Tvært imod er der brug for at fastholde bynære, grønne strandarealer til det almene fritidsliv for fastboende og turister, lyder det fra lokalformand Per Mikkelsen i brevet.

Langt fra havnen Naboer til et område i Hvide Sande nord er heller ikke begejstrede. De er bekymrede over den manglende politiske behandling af sagen, og de undrer sig over, at området en halv kilometer fra Hvide Sande Havn kan blive omfattet af ordningen. - Hvis man godtager denne præmis, så må samtlige arealer i og omkring Hvide Sande anses som havneareal, og en sådan godkendelse vil i så fald danne præcedens for, at kommunen kan bygge feriecentre overalt på stranden og andre fredede naturområder, lyder det i den protest, naboerne har sendt til økonomiudvalget. Helt konkret vil en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen nord for Hvide Sande kunne bane vejen for opførelsen af 35 surfhytter - et projekt, som naboerne tidligere har protesteret imod.