Stauning: Det er rigtig dyrt at drive lufthavn.

Det ved politikerne i Ringkøbing-Skjern godt. Adskillige gange har de skullet punge ud, når Midtjyllands Lufthavn i Karup - som kommunen er medejer af - igen havde brug for flere penge.

På byrådsmødet tirsdag var det kommunens anden lufthavn, som var omdrejningspunktet, nemlig den i Stauning.

Hvis den lille, skrantende lufthavn skal have en fremtid, er der nemlig brug for 2,5 millioner kroner i førstehjælp til anlægsudgifter. Ekstraregningen skal lægges oveni de knap to millioner, som byrådet årligt betaler til lufthavnens drift.

Og det var et byrådsflertal altså klar til at gøre. Det glæder byrådsmedlem og formand for Stauning Lufthavns bestyrelse, John G. Christensen (S), sig formentlig over. Han forholdt sig dog helt tavs under byrådets behandling af sagen. Det gjorde to partifæller, som begge har været kritiske overfor lufthavnens situation, derimod ikke.

Både viceborgmester Søren Elbæk og Helge Albertsen erklærede sig som fuldblodstilhængere af lufthavnen og deler troen på, at nye aktiviteter som et dronecenter og øget skoleflyvning kan blive starten til en god fremtid.

- Siden 1993 har kommunen puttet 50 millioner kroner i den lufthavn. Nu er der omsider noget, som peger i en positiv retning med et center for moderne teknologi. Derfor vil det være forkert at trække støtten nu, sagde Helge Albertsen.

Elbæk vil også fortsætte:

- Nu har vi chancen for at se, om det kan blive til en fornuftig udviklingsmulighed, lød det fra viceborgmesteren.

Den optimisme deles ikke helt af SF, som var med på at give 2,5 millioner kroner i ekstraordinært anlægstilskud, men gruppeformand Niels Rasmussen fastslog, at det er "sidste skud".

- Vi vil følge den økonomiske udvikling for lufthavnen tæt. Hvis ikke der sker en positiv udvikling, så er vi parat til at lukke lufthavnen og gøre den til flyveplads, fastslog han.

Hverken Kristendemokraterne eller løsgængeren Lennart Qvist er dog varme på at kaste flere millioner efter projektet. De mente, at grundlaget for at træffe en beslutning om at sende flere penge bliver truffet på et tyndt grundlag. Derfor ønskede de at få sagen udsat til budgetforhandlingerne. Det lykkedes dog ikke.

Derfor kan lufthavnen nu se frem til sit anlægstilskud på 2,5 millioner kroner.