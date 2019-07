Flere vil i de ukendtes grav - kirkegård åbner ny afdeling med anonyme grave

SKJERN: Skjern Kirkegård åbner til august en ny afdeling med anonyme urnegravsteder. En beslutning, der er en konsekvens af en hastigt forandrende gravstedskultur. Den første fællesplæne blev etableret i 1970´erne, og dengang troede man ikke, at den nogensinde ville blive fyldt op. Men det er sket nu.

- Jeg har kigget på statistikken, og i 70´erne var der gennemsnitlig en urnenedsættelse der om året. I 80´erne blev det til to om året. I 90´erne steg det til fire om året, og i 00´erne har der gennemsnitligt været seks om året, fortæller kirkegårdsleder Sabine Mogensen.

Nu ligger gennemsnittet på syv om året, og Sabine Mogensen vurderer, at det bliver det fremtidige niveau. Forklaringen er, at der de senere år er blevet åbnet op for askespredning over havet. Havde muligheden for det været der tidligere, ville der også være flere, der havde benyttet sig af den, men måtte henvises til fællesplænen. En tendens er også, at folk gerne vil have et sted, de kan gå hen og mindes de afdøde.

For nogle år siden tog Skjern Kirkegård bestik af udviklingen, hvor flere traditionelle kistegravsteder bliver sløjfet, og hvor der foretages langt flere kremeringer end tidligere. Det frigør en del plads, og Skjern Kirkegård fik derfor lavet en helhedsplan. Den nye afdeling er således anlagt i en afdeling, hvor der tidligere var kistegravsteder. Der er stadig nogle kistegravsteder, der er i brug i det område, og de får lov til at være der så længe, som de pårørende ønsker. På den nye fællesplæne er der sat bænke op, lavet belægning, og så er der opsat en mindesten med ordene "Kendt af Gud".

Selve indvielsen af den nye fællesplæne kommer til at ske søndag den 25. august. Fire dage senere, den 29. august klokken 19, er der arrangeret en kirkegårdsvandring, hvor Sabine Mogensen fortæller om kirkegårdens udvikling og viser de forskellige afdelinger frem. Formålet er også at åbne borgernes øjne for, at kirkegården kan bruges som et rekreativt rum.

- Folk må gerne komme og gå en tur her, selvom de ikke har nogle grave, de skal besøge. Kirkegården indbyder til eftertænksomhed og frisk luft, forklarer Sabine Mogensen.