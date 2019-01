Flere vestjyder siger farvel til livet uden kirkens indblanding

Bedemænd som Hanne Bülow kan fungere som ceremonimestre ved en udsyngning, hvis den afdøde vælger at blive begravet unden for folkekirken. Foto: Jørgen Kirk

Antallet af afdøde i Ringkøbing-Skjern, der bliver begravet uden præst og kirke, er tredoblet på 11 år - men man skal være opmærksom på prisen.

Ringkøbing-Skjern: Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Og der mener flere og flere vestjyder, at man bliver liggende, når man dør. I hvert fald stiger antallet af indbyggere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der siger nej til at have folkekirken inde over, når de skal stedes til hvile - en såkaldt borgerlig begravelse. I 2006 valgte 10 indbyggere i Ringkøbing-Skjern at blive begravet eller bisat uden gejstlig medvirken. I 2017 var det tal steget til 32 personer, der sagde farvel til livet, uden der var en præst til stede. Det viser tal fra Kirkeministeriet. De seneste tal svarer til, at knap seks procent af begravelserne i Ringkøbing-Skjerns sogne sker uden for folkekirken. Tendensen er også noget, man mærker hos de, der hjælper til, når den afdøde skal begraves, nemlig bedemændene. Hos Hanne Bülows Begravelsesforretning, der har afdelinger i flere af kommunens centerbyer, er tendensen klar: flere fravælger kirken, når de skal sige farvel til livet. - Vi oplever flere og flere, der ikke er medlem af folkekirken, som også har fravalgt den kirkelige del fra begravelsen og ikke ønsker en præst, fortæller bedemand Hanne Bülow.

Illustration: Christian Munk

Bedemand kan klare ceremonien Men blot fordi det sidste farvel ikke skal foregå i en kirke med præst og salmer, betyder det ikke, at det skal forbigås i stilhed. Således oplever man i Hanne Bülows Begravelsesforretning et stigende antal, der ønsker bedemandens hjælp til farvellet for de pårørende. - Hvis folk ikke er medlem af folkekirken, så holder vi som bedemænd sommetider udsyngning, hvor der bliver sunget en sang eller afspillet et stykke musik, forklarer Hanne Bülow. - Udsyngningen kan foregå fra hospitalet eller kapellet. Her skal man være opmærksom på, at man skal betale for leje af kapellet, siger Hanne Bülow. I det hele taget skal man være opmærksom på prisen på begravelse, hvis man ikke er medlem af folkekirken. For selvom man som ikke-medlem sagtens kan blive stedt til hvile på en kirkegård, skal man regne med, at det bliver en dyrere affære, end det gør for de, der har betalt til "foreningen". Et gravsted på en af Ringkøbing-Skjerns kirkegårde er således for medlemmer af folkekirken gratis i første brugsperiode (det vil sige mellem 15 og 25 år alt efter type), mens det for ikke-medlemmer koster 10.434 kroner for en gravplads eller en fællesgrav, mens urnegravsteder koster 2583 kroner. Derudover skal ikke-medlemmer betale mellem 656 og 2623 kroner for gravkastning.

Asken til søs Den dyre gravplads slipper man dog som ikke-medlem for, hvis man i stedet vælger af få spredt sin aske i havet. Og det er blevet populært, fortæller Hanne Bülow: - Vi møder flere, der ønsker deres aske spredt over vandet, og det gælder både medlemmer og ikke-medlemmer. Jeg ved ikke, hvad det skyldes, men det er jo nemt for de pårørende, for der er intet sted at passe. Og det kan jo også have betydning, at mange har levet et liv ved og på havet her i vores område. Og så er det nu blevet nemt at få lov, at få asken spredt på havet, hvor man bare skal udfylde en blanket på borger.dk, siger Hanne Bülow.