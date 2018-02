Flere vestjyder har adgang til lynhurtigt internet

Ringkøbing-Skjern: Selv om Ringkøbing-Skjern fortsat ligger under landsgennemsnittet, så har flere det seneste år fået adgang til lynhurtigt internet.

Det viser den seneste opgørelser fra Energistyrelsen.

I 2016 havde 66 procent af boliger og virksomheder i kommunen adgang til en 100 Mbit-forbindelse. Sidste år voksede det antal til 78 procent. Tallene viser også, at flere danskere generelt vælger de hurtige forbindelser. Godt 21 procent foretrækker en hurtig forbindelse. Det er godt fire procent flere end i 2016.

Tallene kommer ikke bag på Jesper Lemming, der er leder af digital udvikling og kommunikation hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vi er meget glade for, at flere får adgang til lynhurtige forbindelser. Det er helt som forventet, at udviklingen går i den retning. Den senere tid har flere selskaber i vores område stået for udrulning af hurtigere forbindelser, og det kan nu aflæses direkte, siger han.

Ringkøbing-Skjern Kommune har selv satset stort på at opgradere den digitale infrastruktur i kommunen. For nogle år siden gennemførte kommunen et opsigtsvækkende bredbåndsudbud og indgik en aftale til 70 millioner kroner om udrulning af fibernet i hele kommunen. Fodfejl i udbudsprocessen satte imidlertid en kæp i hjulet og aftalen måtte annulleres. Ringkøbing-Skjern måtte betale en erstatning på otte millioner kroner for kontraktbruddet.

Udrulningen er dog siden fortsat flere forskellige steder i kommunen.

Jesper Lemming understreger, at kommunen fortsat har fokus på at forbedre mulighederne for lynhurtigt internet.

- Behovet for data bliver ikke mindre. Derfor vil vi også fremover se på, hvad vi kan gøre for at borgere i vores byer, landsbyer og landdistrikter har adgang til højhastighedsinternet, siger han.

Om Ringkøbing-Skjern Kommune er parat til at gennemføre et nyt udbud er dog uvist. I efteråret gennemførte man en kortlægning, der skal tegne et præcist billede af, hvor borgerne lige nu har mulighed for at de hurtige forbindelser, og hvor der er huller.