Flere snuppet med stoffer på Bork Havn Musikfestival

Bork Havn: Det var ikke ligefrem, fordi stofferne flød på den netop overståede Bork Havn Musikfestival.

Politiet satte kloen i seks personer, der var i besiddelse af ulovlige rusmidler, og det vurderer politikommissær Mette Bundgaard ikke som voldsomt mange.

Blandet andet blev en 51-årig mand taget ved hovedindgangen, hvor vagterne fandt 11,7 gram hash på ham. Han blev tilbageholdt, ind til politiet dukkede op - og fandt yderligere 16,7 gram hash i mandens besiddelse.

En ung mand fra Spjald blev taget for at have 0,03 gram kokain på sig, mens en blot 17-årig dreng fra Ringkøbing blev snuppet for at være i besiddelse af 1,4 gram hash.

Desuden er en højttaler blevet stjålet fra et telt fredag mellem klokken 17 og 20.15. Det er en sort Soundboks model 2 til en værdi af 6500 kroner.

Bortset fra nogle enkelte tilfælde, som en 21-årig, der gik amok på sin mor og far og måtte anholdes, kan lokalpolitiet berette om en rolig musikfestival anno 2018.