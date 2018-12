Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog tirsdag at oprette en pulje på 337.000 kroner til tilskud til lokale projekter, der søger støtte fra den nationale bredbåndspulje.

Ringkøbing-Skjern: God, stabil og hurtig mobil- og internetdækning er afgørende for at få en hverdag til at hænge sammen som familie eller virksomhed i Danmark. Sådan lyder det i indledningen til den politiske aftale, der i 2016 banede vej for den nationale bredbåndspulje. Men i landdistrikterne i blandt andet Ringkøbing-Skjern Kommune har det ind imellem knebet med god, stabil og hurtig mobil- og internetdækning. Og pengene i den nationale bredbåndspulje har på grund af et krav om medfinansiering fra den enkelte husstand været relativt dyre at få fat på. Derfor vedtog Økonomiudvalget tirsdag at afsætte 337.000 kroner fra landdistriktsmidlerne til at imødekomme ansøgninger fra kommunens landdistrikter.

Bliver værdsat Landdistriktsrådet siger, at den ekstra håndsrækning fra kommunekassen vil blive værdsat i de lokalsamfund, der vil søge penge fra puljen. - Det er unægteligt meget nemmere, at argumentere for, at folk skal slå sig ned på landet, hvis både internet og mobildækning fungerer. Her er et område, hvor de rette tiltag og investeringer virkelig kan reducere afstanden mellem storby og landdistrikt, siger rådets formand Torben Hjøllund Mortensen. Han forventer, at kommunens pulje vil føre til langt flere ansøgninger til puljen i 2019 end i 2018. To projekter i Hoven og Tarm har vist vejen.

Lokale rollemodeller Økonomiudvalget bevilgede tilbage i oktober 63.000 kroner i kommunal medfinansiering til de to projekter, der på vegne af i alt 63 husstande søgte om tilskud fra puljen i 2019. Der har ikke tidligere været projekter i bredbåndspuljen fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Forventningen i økonomiudvalget er, at de to projekter vil kunne blive rollemodeller. Et af kriterierne for puljen er den egenbetaling, der ydes af adresserne i projektet. I puljen i år har der været en obligatorisk egenbetaling på 4.000 kroner i snit per adresse. Et tilskud fra kommunen vil blive medregnet i den samlede sum, som projektet indgiver i forhold til egenbetalingen.