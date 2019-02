Flere naturoplevelser til børn med særlige behov

Der mangler frilufts- og fritidsaktiviteter for børn og unge med for eksempel autisme i kommunen. Det vil to organisationer lave om på.

Argumentationen for at oprette det nye tilbud er, at en stor del af eleverne på kommunens specialcentre og -skoler er udfordrede på deres sociale kompetencer i hverdagen. Det betyder, at børnene ofte har vanskeligheder med at deltage i fritidsaktiviteter som andre børn og unge. Derfor må mange børn med særlige behov helt undvære aktiviteter i diverse foreninger.

- Med dette projekt vil vi lave et tilbud med fokus på bevægelse og oplevelser i naturen for børn og unge med særlige behov, fordi vi oplever, at der ikke findes nok lignende tilbud i kommunen. Naturaktiviteterne skal støtte børnene i at udvikle sig og give dem nogle succesoplevelser, som har betydning for det enkelte barns relationer og trivsel, siger Andreea Oprea, der er projektleder i DGI Vestjylland, i en pressemeddelelse.

Ringkøbing-Skjern: FrivilligVest og DGI Vestjylland starter et nyt projekt, de kalder "Naturen gør alle børn glade". Projektet bliver støttet af Ringkøbing-Skjern Kommune, og formålet er at hjælpe børn med særlige behov til at få gode oplevelser i naturen og derigennem at øget deres mentale sundhed.

Foreninger søges

FrivilligVest er som sagt også en del af projektet, og det skyldes ifølge lederen Susanne Rystok, at foreningslivet og etablering af nye fællesskaber inden for friluftsliv er kerneområder af det nye projekt.

- Vi håber, at mange af kommunens foreninger og deres frivillige har lyst til at hjælpe børnene i gang med frilufts- og naturaktiviteter. Alle foreninger, der udbyder eller har lyst til at udbyde aktiviteter inden for naturområdet, kan blive inddraget. Så det kan for eksempel være inden for spejder, kajak, golf, fiskeri, biavl, sejlads, skydning og fitness - alle interesserede er velkomne, siger hun i pressemeddelelsen.

De to organisationer er allerede i gang med at rekruttere foreninger. Foreningernes instruktører bliver i løbet af foråret uddannet i at varetage friluftshold for børn og unge med særlige behov, og til efteråret vil de første børn kunne deltage på friluftsholdene. Projektet løber til marts 2021, hvorefter håbet er, at børnene vil kunne fortsætte i foreningslivet.