Flere indbrud i kommunen: Politiet efterlyser vidne på mountainbike

Ringkøbing-Skjern: Indbrudstyve har været på spil rundt om i hele området i den seneste tid. Ved det ene indbrud har politiet et spor at gå efter, da en person blev set i området op til indbruddet. Tyvene kom ind i et fritidshus på Lyngvejen i Klegod torsdag mellem klokken 11 og 14.30 gennem en ulåst terrassedør. Fra huset, som er lejet af en tysk familie, blev der stjålet kontanter, både euro og danske kroner.

Tidligere på dagen var der set en mand i området på en mountainbike. Han beskrives som omkring 40 år, skægget, kraftig og iført cykeltøj; en grønlig og blålig overdel og en blålig kasket. Han havde en hund med, som han piftede efter.

Politiet siger, at det slet ikke er sikkert, at manden har noget med indbruddet at gøre, men at han måske har set andre i området, der kunne have det.

På Bjerregaardsvej i Hvide Sande var der indbrud i et sommerhus mellem onsdag og torsdag, hvor det er uvist, hvordan tyven kom ind. Her blev der stjålet en iPad, to bærbare computere og et kamera.

Et hus på Valmuevej i Tarm havde også uventet besøg, da der mellem lørdag og søndag var indbrud her. Det blev stjålet en kortholder med hævekort, nøglekort, sygesikringsbevis og 300 kroner i kontanter.