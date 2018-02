Flere forældre ønsker vuggestuer

Stordriftsfordele på landet

Også uden for de større byer er der mest gang i vuggestuerne - men her er grunden en anden.

- I landsbysamfund med mindre børnetal satser vi på vuggestuer, for dem kan vi lægge sammen med med børnehaver og måske SFO og skabe et børnehus og stordriftsfordele ved at samle børnene og dermed bevare et pasningsstilbud lokalt. Som udgangspunkt ønsker vi dog, at man har valgmulighed, for mange synes, vuggestuer er fantastiske, og andre synes, at dagpleje er det rigtige valg., siger Trine Ørskov.