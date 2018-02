Flere børn mangler voksenvenner

Som frivillig voksenven skal man have en pletfri straffe- og børneattest. Ellers kræves der kun, at man er interesseret i at være sammen med barnet en dag om ugen. Man bestemmer selv, hvad man laver sammen med barnet, og der følger ingen økonomiske tilskud med.

- Vi kan ikke forvente at frivillige ved, hvordan de skal håndtere et barn med særlige behov, siger hun.

- Det er helt almindelige børn i alderen fra seks til 16 år, der har brug for et frirum, fortæller Connie Hejlskov og fortæller, at landsforeningen bevidst har valgt eksempelvis børn med diagnoser fra, da de har brug for voksne med særlige kvalifikationer.

For tiden er der otte fungerende venskaber mellem børn og voksne, men der mangler frivillige voksne til at matche de tre piger og seks drenge, der har brug for mere voksenkontakt i deres liv.

God kemi

Til gengæld får man noget andet.

- Det giver glæde at se, hvor glade børnene er for det. Flere børn, som har haft en voksenven, bliver ved med at have kontakt, selvom de er blevet over 18 år, siger Conni Hejlskov, der opfordrer folk med overskud i livet til at kontakte Børns Voksenvenner for at gøre et barn glad.

Foreningen sørger for gennem nogle få indledende møder at lave et godt match mellem barn og voksen, så man er sikker på, at der er en god kemi.