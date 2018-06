Flemming Jørgensen er gået konkurs - restauranter fortsætter

Stauning: Skifteretten i Viborg har 12. juni taget Flemming Kleis Jørgensen under konkursbehandling.

Flemming Jørgensen har drevet flere spisesteder i lokalområdet - Restaurant Stauning Havn, Rækker Mølle Bryghus, Restaurant Muuh og restauranten på Dejbjerg Golfklub.

- Konkursen skyldes gammel gæld. For godt et halvt år siden overdrog jeg driften af spisestederne til investeringsselskabet Innoventura, der har kørt stederne videre. Selskabet har overtaget lejekontakterne, varelageret og personalet, inklusive mig, fortæller Flemming Jørgensen.

Innoventura har stiftet selskabet Rusen Aps til at føre Flemming Jørgensens spisesteder videre. Selskabet har købt aktiviterne af Flemming Jørgensen for et halvt år siden. Direktør for Rusen er Jens K. Pedersen.

Han har overladt det til revisor Kim Brarup at udtale sig til Dagbladet.

- Flemming Jørgensen har bragt et frisk pust til området og er vellidt. Han har sat mange aktiviteter i gang, Stauning Havn og golfklubben, og det ville være synd, hvis de gik i stå. Derfor har Innoventura skudt penge i et selskab, Rusen Aps, og ladet Flemming Jørgensen være daglig leder. Restaurant Stauning Havn har været god til fester, og det vil det nye ejerskab fortsætte med, forklarer Kim Brarup.

Han peger på, at Flemming Jørgensen har gabt over meget og kan have haft svært ved at få økonomi i alle aktiviteterne.

- Alle aktiviteterne bliver nu overvejet sammen med de respektive udlejere, siger Kim Brarup.

Selskabet Innoventura blev stiftet i 2013. Stifterne var Brarup A/S, Buur Holding aps, Stenbjerghus A/S, Local Energy A/S, NJN Holding og Thygesen Holding. Formålet er investering, formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed.

Formand for bestyrelsen er Charlotte Buur Poulsen, Staby, de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens K. Pedersen, Hemmet, der også er direktør for selskabet, Carsten Thygesen, Skjern, Niels Jørgen Nielsen, Skjern og Ebbe Andreas Jepsen, Viborg.