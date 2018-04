Fjordens friske fyre drog på vandretur

Inden de nåede Hvide Sande, faldt temperaturen gevaldigt, og gusen kom hurtigt frem. Fødder og krop begyndte at sige fra, og de to friske knægte besluttede sig for at ringe efter deres lærer.

De første 20 kilometer til Stauning gik glimrende lørdag. Her gik turen forbi Brugsen, som diskede op med forfriskninger, som gav ny energi. I Velling gav købmanden is, hvilket var meget godt i forhold til det varme vejr.

Ikke lige med det samme

Men det var kun for en kort bemærkning, for allerede klokken 6 blev Christian Terndrup og Jens August Tolshave kørt tilbage til Hvide Sande og genoptog turen, hvor de havde sluppet aftenen før.

Klokken 14 søndag eftermiddag var Christian Terndrup og Jens August Tolshave tilbage i Bork. De 100 kilometer, som en fjordtur er på, tog 30 timer.

Forventningen havde ellers været, at de kunne gennemføre det på 24 timer, men trods de ekstra timer, er de glade for at have gennemført turen.

Meldingen fra de to vandringsmænd er, at hvis de skal gøre det igen, kommer der til at gå lang tid.

Forberedelsen til turen er sket med en skridttæller. Hver eneste dag har Christian Terndrup og Jens August Tolshave sørget for at gå 18.000 skridt, og for et par uger siden gik de en tur på 50 kilometer.