ÅDUM: Nok var Ådum i årevis kendt for at have hundedyre varmepriser, men det skal heller ikke gøres dyrere, end det faktisk er. Af Forsyningstilsynets net udgivne opgørelse, som blev omtalt i Dagbladet forleden, fremgår det at gennemsnitsprisen for en husstand under Ådum Kraftvarmeværk er på 16.796 kroner, og at stigningen er på 0 kroner.

Ådum Kraftvarmeværk er imidlertid under afvikling og fusioneret med Tarm, og det betyder, at værket ikke længere skal indberette prisen til tilsynet, oplyser værkets snart afgående formand, Knud Johst, til Dagbladet. Samtidig oplyser han, at prisen bliver reelt på 15.178 kroner for forbrugerne i Ådum - altså 1618 kroner lavere end året før.

Efter at der blev gravet en fjernvarmeledning ned mellem Ådum og Tarm, kan varmen nu produceres til det halve i forhold til tidligere. For at Tarm Varmeværks forbrugere ikke skulle betale for, at Ådum blev koblet på, blev der lavet en aftale om, at den faste afgift for et standardhus i Ådum overgår prisen i Tarm med 3800 kroner pr. år i fem år. Den første betaling faldt sidste år, og 1. januar 2024 er den sidste gang, Ådum-forbrugerne skal betale ekstra. Herefter er det samme pris, uanset om forbrugeren bor i Ådum eller i Tarm. Her er gennemsnitsprisen for 2019 på 11.379 kroner.

- Tarm Varmeværk er ikke ligefrem den dyreste, så det glæder vi os til, siger Knud Johst.