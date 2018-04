Fjernvarmeforbrugere får endnu mere genbrugsvarme fra papirfabrikken

SKJERN: Kun gråspurvene har grund til at hænge med næbbet. Men omvendt har de haft fem år til at vænne sig til, at Skjern Papirfabrik ikke længere kun fyrer for dem.

For fem år er der gået, siden papirfabrikken og Skjern Fjernvarme indgik en aftale om, at fjernvarmeforbrugerne skulle have glæde af den overskudsvarme, som papirfabrikken egentlig bare sendte ud i luften. Kontrakten dengang løb i seks år, og nu er den netop blevet fornyet for yderligere seks år, for samarbejdet har vist sig at være en god ide. I 2017 blev der leveret, hvad der svarer til 2461 husstandes forbrug af fjernvarme, og nu bliver der så at sige endnu mere damp på fjernvarmekedlen. I 2012 blev der sat fire varmepumper op på papirfabrikken, og nu er det nye dampanlæg også blevet koblet på.

- Vi bruger en hel del damp til tørreprocessen, og vores gaskedler var ved at være udslidte. Så valgte vi en fremtidssikret løsning med biobrændsel, der er afgiftsfrit. Derfor snakkede vi med Skjern Fjernvarme om også at aftage det, og da der ingen afgift er på det, er det billigere for dem, fortæller papirfabrikkens direktør, Jørgen Thomsen.