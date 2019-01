Fiskesø-ejere: Folk vil blive overraskede over, hvor kreativt lystfiskere kan snyde

De to fiskesø-ejere Charlotte Clausen og Bent Jeppesen har sat begrænsning på, så man må fange to fisk per time, for hver fiskestang man bruger. Begrænsningen så de sig nødsaget til at sætte på, efter nogle lystfiskere har hevet så mange fisk i land, at søejerne efterhånden tvivlede på, om det kun var til eget forbrug. Foto: Jørgen Kirk