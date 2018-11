Fiskeriministeren kårede Jens Frich kåret som Årets Fisker 2018

"Prisen i år går til en person, der er startet som skipper. Han har med tiden investeret i fartøjer og udviklet sit fiskeri. Han er bevidst om betydningen af det lokale fiskeri. For fiskeriet er med til at bære en stribe arbejdspladser på land," hed det blandt andet i motiveringen.

Ministeren understregede, at Jens Frich får prisen, fordi han har magtet at få unge fiskere ind i erhvervet.

"Lidt usynlig"

"Egentlig er han måske lidt usynlig for mange - i hvert fald uden for erhvervet. Men han er symbolet på det, som jurykomiteen betegner som en fisker, der er mange af. En, som sørger for, at maskinen kører, at der fanges fisk, at de landes, at der bruges penge på reparation og vedligehold, så den lokale havn også vinder på det. En fisker af hjertet", hed det videre.

I motiveringen peges der især på, at Jens Frich har været god til at opfordre de yngre fiskere til at benytte sig af de muligheder, der er for at få tilskud og lån, hvilket har betydet, at yngre fiskere har kunnet komme ind med egenkapital.

"Jens har sat sig spidsen for en virksomhed, der er en del af udviklingen inden for fiskeriet - og som er med til at skabe grobund for fremtiden."