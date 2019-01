Firmafodbold genopstod i Skjern - med stor opbakning

Det er første gang i tre år, at der afvikles firmafodbold af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og Skjern GF, og ved sidste stævne i 2016 var der kun knapt 10 hold tilmeldt. Pausen har dog øjensynligt gjort cup'en populær, for i år var der over 20 interesserede hold, men der var kun plads til de 20 hold, der var hurtigst til at tilmelde sig.

Nørrevang, Nybolig, FH Scandinox, Broen, Skjern Bank (to hold), Vilak, Boumatic (to hold), Martinsen, Millparts/Skjernåskolen, Korsholm, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Det Kristne Gymnasium, Vestjyllands Højskole, Kramp, Landbobanken, Hydra, Erhvervsskolen Vestjylland, Frydendahl.

Måske udvidelse

Ud over selve boldspillet var det også cafeområde med stille musik og mulighed for at puste ud med en øl eller vand og hygge med de andre deltagere.

Lise Juhl Hansen og Bjarne Blæsbjerg var tovholdere på stævnet, mens Helene Pinholt Olesen var stævneleder.

Efter dagens strabadser var det i sidste ende Nybolig, der kunne hæve armene i sejr efter at have slået Kramp i finalen. Tredjepladsen blev delt af Landbobanken og Martinsen.

Med den store interesse overvejer folkene bag firmafodboldstævnet nu, om der skal åbnes op for, at endnu flere hold kan deltage til næste år. De vestjyske virksomheder kan allerede nu godt begynde at træne, for datoen for 2020 er klar - her vil firmafodboldstævnet finde sted 11. januar.