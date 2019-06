Fire var ikke et lykketal: Bilister blev standset

SKJERN/TARM: To mandlige bilister måtte i pinsen sande, at fire ikke er deres lykketal, om end det var af forskellige årsager.

En 32-årig mand fra Lem blev standset af politiet i krydset ved Vardevej og Ringvejen i Skjern søndag ved middagstid. Det blev han, fordi han kørte med en nummerplade, som var afmeldt og i øvrigt aldrig havde tilhørt bilen. Manden var desuden frakendt førerretten og da det er fjerde gang, at han bliver standset, valgte politiet at konfiskere bilen.

Natten til mandag var den gal på Storegade i Tarm, hvor en 27-årig mand blev standset. Politiet mistænkte ham for at være påvirket, og det viste sig i den grad at holde stik. En narkotest viste spor af ikke færre end fire ting, nemlig amfetamin, kokain, cannabis og sovemedicinen benzodiazepin. Den 27-årig fik heller ikke lov til at køre videre.