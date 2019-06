Fire nye stier på vej mellem Skjern og Tarm

SKJERN-TARM: Formand for Skjern Udviklingsforum, Lars Foged, havde en stor overraskelse med, da de to bysamfund holdt fælles grundlovsfest i Skjern.

De to byer skal nemlig forbindes med fire stisystemer, så folk kan vandre gennem naturen i Skjern Enge fra den ene by til den anden.

Hvor og hvordan det kommer til at foregå, kan Lars Foged ikke afsløre endnu, men i løbet af de næste uger bliver der offentliggjort et nøglefærdigt projekt, og med støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommune er initiativtagerne klar til at gå i gang med projektet efter sommerferien.

Projektet er på sin egen måde en fin frugt af det samarbejde, som gennem de seneste år er blevet opbygget mellem de to bysamfund, og i front for projektet står Niels Peter Jensen, Lars Foged og Steen Rosby.

Og som det blev bemærket til grundlovsfesten, så betyder projektet, at der næste år kan bæres vand fra Skjern til Tarm ad de nye stier, når det er Tarms tur til at holde grundlovsfest.

Netop vandbæringen er indledningen på grundlovsfesterne, og i år var det Mette Preddey fra Tarm, der gik i spidsen for et 42-personers stort optog og bar mælkespanden, der var fyldt med vand fra Bybækken, som skulle hældes i Kirkeå for at symbolisere venskab og sammenhold de to byer imellem.

500 borgere deltog i grundlovsfesten, hvor læge og tidligere amtsrådspolitiker Knud Jakobsen, Ulfborg, holdt talen. Desuden var der musik fra Willy Egmose Trio og gymnastikopvisning af 170 elever fra Den Danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern.