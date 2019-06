Fire indbrud: Tyve gik efter smykker og penge

Skjern/Rækker Mølle/Hanning/Hee: Henover pinsen har politiet fået fire anmeldelser om indbrud, hvoraf der sandsynligvis er sammenhæng mellem mindst to af dem.

I Rækker Mølle blev der stjålet smykker, kontanter og sølvtøj fra en villa på Lærkevænget i tiden fra 8. til 9. juni. Tyven brækkede et vindue til soveværelset op med et koben med en bredde på 40 mm.

Samme kobensbredde blev brugt ved et indbrud på Tingbakken i Hanning, hvor det var terrassedøren, som blev brudt op i dagene fra 7. til 9. juni. Her blev der tømt en sparegris, men tyvene stak desuden af med fire andre sparegrise fra Skjern Bank, ligesom der mangler to forlovelsesringe og en herrering i guld med en sort sten.

På Engtoften i Skjern blev et vindue underboret i dagene fra 8. til 10. juni. Her er der forsvundet euro, men der er ikke lavet en endelige opgørelse.

Sidst var der et indbrudsforsøg på en landejendom på Agersbækvej i Hee i dagene fra 7. til 9. juni. Her forsøgte tyvene at afliste et blindstykke ved hoveddøren, men havde ikke held med det.