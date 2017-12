Fire døre og et vindue overvandt tyv

SKJERN: En familie på Engtoften i Skjern har været så uheldige at have besøg af tyveknægte natten til torsdag. De kan dog glæde sig over, at tyvene ikke var synderlig kompetente til deres lyssky arbejde, eller at huset er godt sikret mod indbrud. Det lykkedes nemlig ikke for tyvene at komme ind i boligen, selvom de forsøgte sig på tre forskellige terrassedøre, en garagedør og et vindue. Alle steder måtte de dog opgive ævred, så de fik aldrig adgang til huset.